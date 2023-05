“Não tem tubarão, mas tem sereia”, brinca Boca Rosa em tour por sua mansão na Granja Viana

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, fez um tour por sua nova mansão na Granja Viana, bairro nobre de Cotia, e que está avaliada em R$ 18 milhões. O vídeo foi publicado em seu canal do YouTube, no sábado (27).

Bianca começa o vídeo lembrando que chegou até o imóvel após assistir um outro tour feito no local. “Desde quando assisti o tour pela primeira vez eu sonhei com essa casa, queria que ela fosse minha e agora estou fazendo esse tour para vocês, então está sendo emocionante”, disse.

A influenciadora digital mostra o escritório com uma mesa enorme. “Vocês sabem como amo o escritório, amo trabalhar. E essa parte é uma mais mais gostosas da casa, é uma das mais impactantes”. “Aqui é uma parte do aquário famoso que tinha tubarão. Uma parte dessa está no escritório e a outra aparece na sala”, explica a moradora da Granja Viana.

A todo momento, Boca Rosa ressalta a arquitetura da casa. “Me sinto muito na casa da família Cullen. Se você ver o filme ‘Crepúsculo’, vai notar que é muito parecido”, afirma e explica que o tour será divido em duas partes. Essa primeira mostra a parte interna da propriedade. No próximo, ela deseja mostrar toda a área externa, que tem piscina, área gourmet, haras, entre outros ambientes e atrativos.

Depois, Bianca volta a falar do aquário. “O povo ficou preocupado com tubarão, mas olha, eu tenho peixinhos muito legais. Aqui ficavam dois tubarões. E uma galera perguntou se eles ficaram aqui, mas não tinha como. Eles foram para um lugar muito maior. Não tem tubarão, mas tem sereia”, brinca.

A empresária de 28 anos diz que muita gente perguntou como funciona a questão da privacidade, já que sua mansão luxuosa é toda em vidro. “É um condomínio muito pequeno, com pouquíssimos moradores, e a galera é muito tranquila, um respeita muito a privacidade do outro. Agora eu entendo o motivo dessa casa ser toda de vidro. E é muito tranquilo”, destaca.

“Frescuras de gente chique”

Ainda durante o tour, Bianca Andrade contou que antes de se mudar para Cotia, morou em um imóvel em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. “Na casa em Alphaville, eu não comprei nada, não comprei um prato. Aqui eu fiz tudo. Tudo o que tem aqui em casa tem o meu toque, meu jeitinho”, disse.

Ela mostrou detalhes de coisas que via nas novelas e sonhava em ter, como uma coifa. “Frescuras de gente chique”, brinca. “Queria ter uma casa assim com essas coisas esquisitas que não fazem o maior sentido? Então, eu queria ter”. “Cada panela dessa é [o valor de] uma bolsa. Sabe bolsa cara? Então me dei de presente”, disse.

Bianca mostrou os jogos de panelas de grife, o armário gigante com a louça e ressaltou a identidade visual da mansão. “A casa é toda nessa identidade de ferro, concreto, preto. Essa casa foi feita com muito capricho”, completou. “Acredita. Eu mentalizei tanto que aconteceu”.

O imóvel é todo integrado e conta com apenas um andar, o que para Bianca é perfeito. Ela mostrou ainda o corredor extenso todo em Led e painéis de madeira e que conta com uma cozinha embutida. Depois, a empresária exibiu o quarto do filho Cris, de 3 anos, fruto do antigo relacionamento com o ex-BBB Fred.

A suíte da Boca Rosa é grande e conta com frigobar, esteira, amplo contato com a natureza e dois closets com ao menos dois corredores em cada. No primeiro closet ficam as roupas do dia a dia de Bianca, como moletons e pijamas. Já o outro guarda todo o acervo Boca Rosa, com looks icônicos dos quais ela não consegue desapegar.

A primeira parte do tour pela mansão de Boca Rosa termina no cinema, onde a influenciadora mostra as poltronas enormes, as guloseimas e finaliza deitada e enrolada nas cobertas.

Assista ao vídeo completo: