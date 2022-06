“Não vou mais me calar”, diz Simaria após desentendimentos com Simone

Parece que a relação entre a dupla sertaneja Simone e Simaria está mesmo estremecida. Em entrevista concedida ao “Domingo Espetacular”, da Record TV, que foi ao ar neste domingo (19), Simaria soltou o verbo contra a irmã.

A coleguinha, que acabou de completar 40 anos com direito a uma festa grandiosa, expôs algumas situações que a incomoda com relação à Simone. “Às vezes fica me controlando. ‘Cala a boca, não fala isso’. Cara, com 40 anos não vou mais me calar, entende? Vou falar o que acho que é certo. Vencemos juntas. Mas não significa que porque vencemos juntas tem que morrer como duplinha”, disparou.

Na entrevista, Simaria chegou a comentar sobre o presente luxuoso que recebeu da irmã na festa de aniversário, e que foi tema de vídeo no canal de Simone no YouTube. “A única coisa que pedi para ela foi para ela cantar uma música comigo. Não quero presente de milhões. O que queria mesmo é só que ela cante a música ‘Amiga’, uma composição que eu fiz”, pontuou.

Ao vivo no #DomingoEspetacular: Simaria concede última entrevista pra equipe do programa antes de anunciar pausa na carreira ➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/wzmXT6CYbx pic.twitter.com/zbIgimzzvk — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) June 19, 2022

Simaria anunciou, na última quinta-feira (16), uma pausa em sua carreira e não cumprirá a agenda de shows ao lado da irmã. Em nota, a assessoria da cantora afirma que ela se afastou para cuidar da saúde. A agenda será cumprida somente com Simone, que a homenageou durante as apresentações solo.

“Cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontraremos”, disse Simaria, em comunicado.

O anúncio, no entanto, veio após alguns desentendimentos entre a dupla. Entre os episódios está um áudio vazado durante a gravação do “Programa do Ratinho”, no SBT, em maio. Na ocasião, Simaria estava rouca e queria cantar, mas Simone tentou impedi-la até que começaram a discutir.

Já no início deste mês de junho, Simone fez um show quase inteiro sem a irmã, que chegou depois. Simone tentou encerrar o show algumas vezes, mas foi impedida por Simaria, que queria cantar mais. A situação repercutiu nas redes sociais e deixou os fãs desconfortáveis a ponto de especularem o fim da dupla sertaneja.

Na quarta-feira (15), Simaria garantiu, em entrevista ao Leo Dias, que apesar dos contratempos profissionais, a relação familiar com a irmã é totalmente diferente. “A irmandade é eterna. Agora essa questão da mulher empoderada, é porque ela não pode ser ela”, disparou. “Se eu e a Simone tivermos que trocar essa carreira para ter essa paz, a irmandade, a gente troca”, declarou.