Natal Encantado: quinta-feira tem show gratuito de Melim no Centro de Barueri

A programação musical do Natal Encantado de Barueri continua. Amanhã (14), quem sobe ao palco principal, montado em frente ao Ginásio José Corrêa, no Centro, é o trio Melim, às 20h30.

Melim tem no repertório sucessos como “Meu Abrigo”, “Peça Felicidade”, “Ouvi Dizer” e “Hipnotizou”, e promete agitar o público presente. Antes, haverá a apresentação do Coral Infantil de Barueri, às 19h, no palco do Boulevard Central.

Nos próximos dias, o palco principal do Natal Encantado de Barueri receberá ainda artistas como Pedro Sampaio, Zélia Duncan, Soraya Moraes e Felipe Araújo.

Vale lembrar que os shows são gratuitos, e o público pode aproveitar ainda para apreciar a decoração natalina.