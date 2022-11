Natal no Shopping União de Osasco terá sorteio de 3 carros zero km

Natal no Shopping União de Osasco terá sorteio de 3 carros zero...

O Shopping União de Osasco lançou uma promoção especial para o Natal e vai sortear três automóveis zero quilômetro. A cada R$ 300 em compras no empreendimento, os clientes ganham um número para concorrer ao prêmio.

Após aproveitar as promoções e garantir os presentes de Natal, a cada R$ 300 basta cadastrar as notas no balcão de autoatendimento ou pelo aplicativo Connect Shopping até o dia 30 de dezembro. Além disso, quem se cadastrar na promoção leva para casa um panetone (sabor frutas ou gotas de chocolate).

O regulamento completo da promoção e mais informações estão disponíveis no site do Shopping União de Osasco.

