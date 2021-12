Natal Sem Fome: Continental Shopping arrecada alimentos até dia 15

O Continental Shopping, em parceria com o Rotary Club Parque Continental e o Grupo Escoteiros Jabuti, realiza a 11ª edição da Campanha Natal Sem Fome.

Até o dia 15 de dezembro, o empreendimento recebe doações de alimentos não perecíveis, que serão transformados em cestas básicas destinadas às famílias de baixa renda de Osasco e região.

Para participar basta levar a doação para um dos pontos de arrecadação disponíveis nas entradas do Shopping até o dia 15. Os produtos aceitos serão arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, óleo, farinha de mandioca, café, leite em pó e açúcar.

No dia 20 de dezembro, as cestas serão entregues pela Equipe do Rotary Club Parque Continental. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4040-4981 ou no site www.continentalshopping.com.br.

SERVIÇO

Natal sem Fome – Continental Shopping

Data: Até 15/12

Local: Boulevard, piso 1 e piso 2

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré