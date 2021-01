Nego do Borel nega ter agredido e ameaçado a ex-noiva, Duda Reis

Em vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira (14), Nego do Borel se pronunciou sobre as acusações da ex-noiva, Duda Reis. Além de trair, ela afirma que o funkeiro a agredia e agia de forma abusiva e manipuladora com ela. O cantor admitiu ter traído a ex, mas negou as outras acusações.

“Sim, eu traí e assumo. E essa foi a minha contribuição para o fim do nosso relacionamento. As contribuições dela eu prefiro não expor”, declarou Nego do Borel. “Eu nunca agredi ela e nem nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra ela”, completou.

Duda Reis afirma que o funkeiro a manipulava e ameaçava dizendo que mandaria matar a família dela. “Eu sentia muito medo, me sentia um rato num beco sem saída. Era a pior sensação do mundo. Sempre tive medo dele, eu não conseguia sair. Eu era dependente emocional dele”, afirmou. “Eu apanhava e depois recebia amor, então eu tinha medo. Fiquei três anos achando que amor era apanhar e depois receber um beijo, sendo que amor não é isso”, disse Duda Reis.

Nego do Borel nega: “Ela está dizendo que saiu da minha casa com medo e que não tinha a intenção de voltar. Vou mostrar um print que ela diz que vai retornar na sexta-feira em vez de sábado. Como vocês podem ver, ela não demonstrou nenhum medo em voltar pra casa”, continuou.

O funkeiro apresentou prints de conversas com a ex. Ele diz que vai provar sua inocência e que não entende o que levou Duda Reis a fazer as duras acusações que tem feito contra ele. “Chegamos em um ponto que eu disse que era melhor colocarmos um ponto final na relação e ela concordou numa boa. Estava tudo bem”, disse. “Até agora eu não entendo por que ela está fazendo isso. Mas estou tomando todas as medidas legais pra provar pra vocês que eu não sou esse cara que ela está falando”, emendou.

