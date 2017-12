Nem motolink da Band é poupada pelos criminosos

Nesta terça-feira, 5, policiais militares do 19º Batalhão foram informados pelo COPOM, de que três cinegrafistas da Rede Bandeirantes de Televisão foram vítimas de roubo na avenida Manuel Pimentel com rua Doutor Paulo Colombo Pereira de Queiroz, no Bairro Santa Madalena, em São Paulo. Uma motocicleta XT660, usada como motolink pertencente à emissora Bandeirantes, havia sido levada pelos assaltantes.

Com essa informação, os policiais intensificaram o patrulhamento e, na rua Custódia de Sá e Faria, no Jardim Elba, zona Leste da Capital, a equipe localizou a motocicleta abandonada. Porém, ninguém foi detido ainda pelo crime.