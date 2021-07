Nesta quinta (8) tem seleção para 100 vagas de emprego em Barueri

Nesta quinta-feira (8) será realizada seleção para 100 vagas de emprego em Barueri. Os interessados devem comparecer no ginásio José Corrêa (Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, no Centro), a partir das 9h, com documento original com foto e currículo.

publicidade

Atenção: é importante comparecer ainda no período da manhã, antes das 11h. É obrigatório o uso constante de máscara e a higienização das mãos com álcool em gel.

As vagas são para o cargo de Operador de Atendimento e há opções para os turnos da manhã e da tarde. Podem concorrer pessoas com 18 anos ou mais e que tenham o Ensino Médio completo. Experiência em cobrança não é obrigatória, mas é considerada um diferencial

publicidade

Candidatos e candidatas nas faixas etárias entre 40 e 50 anos são bem-vindos no processo seletivo. Remuneração e benefícios não foram divulgados.

A contratante é a empresa Liderança, com sede no Centro de Barueri. A seleção ocorre em parceria com a Casa do Trabalhador do município.