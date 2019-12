Neste sábado (7), Caravana Coca-Cola passa por Barueri

A tradicional Caravana Coca-Cola passa por Barueri neste sábado (7), das 18h às 20h, em frente ao Shopping Tamboré.

Com Papai Noel e cia., a tradicional ação de marketing da Coca-Cola virou uma das marcas do Natal no país. Este ano, cada caminhão com o tradicional cenário do Papai e da Mamãe Noel será decorado com cerca de 3.750 garrafas PET de tamanhos variados, compondo elementos cenográficos como trenó, árvores e renas. Para garantir a iluminação de toda a frota, serão usados dois mil metros de mangueira LED.

Um dos diferenciais da edição 2019 da Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola são os caminhões totalmente cenografados, reforçando a campanha deste ano da marca, que tem como slogan “Juntos a Magia Acontece” .

Publicidade

São utilizados oito caminhões na caravana, todos equipados com avançadas tecnologias de segurança e diminuição de emissões.

Para Fábio Amorim, diretor de Marketing e Mídia da brMalls, administradora do Shopping Tamboré, em Barueri, “a passagem da Caravana Coca-Cola em nossos empreendimentos torna as lembranças de crianças, jovens e adultos inesquecíveis”.

“Parcerias como essa reforçam a essência da experiência que queremos levar para os nossos clientes que buscam em nossos espaços motivos para realizações de sonhos e desejos, e dividir bons momentos ao lado de amigos e familiares numa data tão especial, que é o Natal”, completa o diretor da brMalls.

O público poderá acompanhar o circuito e se programar para receber a caravana através deste site.