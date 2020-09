Netflix anuncia minissérie baseada na vida de Ayrton Senna

A vida e a carreira do ídolo mundial da Fórmula 1 Ayrton Senna vão virar minissérie na Netflix. Nesta quinta-feira (3), a plataforma de streaming anunciou o projeto, que foi fechado em parceria com a família do piloto.

A estreia da produção está prevista para 2022. “Essa é especial para todos os brasileiros e, especialmente, para aqueles que mal podiam esperar pelas manhãs de domingo. A história do nosso querido Ayrton Senna será adaptada em uma minissérie de drama com 8 episódios. É muita responsabilidade, gente”, escreveu a Netflix, no Twitter.

Essa é especial para todos os brasileiros e, especialmente, para aqueles que mal podiam esperar pelas manhãs de domingo. A história do nosso querido Ayrton Senna será adaptada em uma minissérie de drama com 8 episódios. É muita responsabilidade, gente. #sennananetflix pic.twitter.com/WVW5e6vYYq — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 3, 2020

Publicidade

A produção será encabeçada pela Gullane, produtora responsável por filmes como “Que Horas Ela Volta?” e “Bingo – O Rei das Manhãs”. Nas filmagens, serão utilizadas locações internacionais, além de cenários onde Senna viveu, como a casa onde o piloto cresceu, em São Paulo, à qual os familiares concederam acesso exclusivo à Netflix para a produção da minissérie.