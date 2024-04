Netflix mudará sede de Alphaville para a Capital

A gigante de Streaming Netflix fará a mudança de sua sede nacional, localizada em Alphaville, Barueri, para a capital paulista. A informação foi divulgada na última sexta-feira (26), após uma reunião entre representantes da empresa com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

A companhia chegou ao Brasil em 2011, quando inaugurou o primeiro escritório na Capital. No ano seguinte, a sede da empresa começou a operar em Alphaville. Já o novo endereço ainda não foi informado. Além disso, as atividades da Netflix devem funcionar em instalações provisórias até que a mudança seja concretizada.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a Netflix é uma das mais de 51 mil companhias que migraram para a Capital nos últimos três anos. Dentre elas, gigantes da tecnologia, como Amazon, Facebook, TikTok; do varejo, como Nike, Magalu e Via Varejo; e do setor bancário, como Nubank e PicPay.

A administração municipal atribui a crescente à segurança jurídica e os incentivos fiscais criados para atrair companhias, tais como as leis nº 17.719/21 e nº 17.875/22, que reduziram a alíquota do ISS de 5% para 2% em atividades desenvolvidas por plataformas digitais de diversas frentes.