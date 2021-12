Neve e roda gigante são atrações de Natal no Raposo Shopping

Já em clima de Natal, o Raposo Shopping vai fazer nevar a partir deste fim de semana. Atração gratuita acontece aos sábados e domingos, sempre às 19h, na entrada principal do empreendimento (confira programação completa abaixo).

Além de ser recebido com a chuva de neve, o público pode fazer uma imersão no Natal Encantado do Raposo Shopping, começando pelo jardim externo, que foi transformado em um bosque iluminado por estrelas e bolas vermelhas e douradas em árvores de Natal de 4,5 metros de altura, além de um arco iluminado.

Na parte interna, a beleza rústica da arquitetura montanhesa com luzes e um lindo chalé convidam o público a imergir no cenário por uma trilha, que corta um bosque de Pinheiros iluminados até a Casinha do Papai Noel. O cenário também contempla pontos criados especificamente para fotos, como o trenó puxado por duas renas.

E para quem não abre mão de um pouco de aventura, tem a roda gigante. Os valores do ingresso para essa atração são de R$ 15 para passeio individual, R$ 10 para o acompanhante e R$ 40 passeio família.

SERVIÇO

Show de neve no Raposo Shopping

Quando: aos sábados e domingos, até o dia 12 de dezembro. E de 18 a 23 de dezembro, sempre às 19h

Onde: entrada principal, no piso Raposo / GRATUITO

Roda gigante

Quando: até o dia 31 de dezembro, durante o horário de funcionamento do Shopping

Onde: Praça de Eventos, no piso Raposo

Quanto: R$ 15 passeio individual I R$ 10 acompanhante I R$ 40 passeio família

Classificação: crianças de 90 cm a 1,20m, acompanhadas de um adulto responsável