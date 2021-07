Nicole Bahls é traída, se separa e recebe apoio de famosas: “Livramento”

O fim do casamento da influenciadora digital Nicole Bahls com o modelo Marcelo Bimbi agitou a internet esta semana. A modelo anunciou a separação no domingo (25), após descobrir que foi traída enquanto o marido viajava a trabalho.

publicidade

O colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”, expôs uma série de prints de conversas entre o modelo e a influenciadora digital Maryllia Gabriela, pivô da separação. Segundo a coluna, ambos estavam no Acre, terra natal de Bimbi, e marcaram presença no mesmo evento no dia 3 de julho. Após o término dos trabalhos, teriam saído para uma festa, onde teriam ficado pela primeira vez. Nos prints, Marcelo marca ainda outro encontro com Maryllia e uma terceira pessoa.

Em um vídeo, Maryllia Gabriela aparece curtindo o evento ao lado de Bimbi, que a enlaça pelo pescoço e dá um beijo no rosto dela. “Foi bom o churrasco que fizemos hoje”, disse o modelo. “Churrasco não, macaxeira e vinagrete”, brincou a influenciadora. “Vou acabar com você, comeu muita carne mal passada aqui”, rebateu Bimbi.

publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

As imagens teriam sido decisivas para o fim do casamento de três anos de Bimbi com Nicole Bahls, que declarou ter recebido um livramento. “Não era para mim. Deus me mostrou e vida que segue, que ele seja feliz. Não podemos obrigar ninguém nos amar. Melhor refúgio é o trabalho. Bola para frente”, afirmou.

publicidade

Maryllia Gabriela usou os Stories do Instagram nesta quarta-feira (28) para se defender dos ataques que vem sofrendo de fãs de Nicole após a exposição das imagens. “A internet tá cheia de ódio e de gente com juízo de valor. Tem muita gente apontando o dedo e eu queria dizer para vocês que estou com a minha consciência limpa. Sei do meu coração e da minha verdade”, disparou.

A influenciadora digital aproveitou para mandar um recado aos “haters”: “Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Meu conteúdo aqui vai continuar. Um beijo”.

“Tem coisas que a gente não perde, a gente se livra”, declara cantora em apoio à Nicole Bahls

Após a repercussão das imagens e prints das conversas que revelaram que Nicole era traída por Bimbi, famosas como a atriz Tatá Werneck e a cantora Solange Almeida declaram apoio à ela.

“Tem coisas que a gente não perde, a gente se livra. Nicole, ouve de novo todos os áudios que eu te mandei. Te amo”, disse Solange Almeida. “Amo a Nicole. Que babaca um cara trair ela e ainda fazer vídeo”, criticou Tatá Werneck.