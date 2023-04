NitroMax: empresa de Cajamar é uma das poucas no país a fabricar gerador de nitrogênio on site

A Metalplan, indústria brasileira instalada em Cajamar, é referência em equipamentos para geração e tratamento de ar comprimido, refrigeração industrial e geração de gases on site (no local da aplicação). É uma das poucas empresas no país a fabricar e comercializar um gerador de nitrogênio (N2) on site, denominado NitroMax.

O N2 está presente numa grande variedade de processos industriais: produção de alimentos, medicamentos, eletrônicos, fertilizantes, corte a laser, etc. Atualmente, a maioria das empresas adquire o elemento químico a granel, na forma líquida ou gasosa, armazenado em tanque criogênico ou em cilindros. Este processo envolve um elevado custo de frete e dificuldades com logística, burocracia e manuseio.

A geração de nitrogênio on site tem se comprovado uma alternativa eficaz, que evita as complexidades inerentes à compra a granel, garantindo economia e aumento da produtividade.

“Cada gerador de nitrogênio NitroMax é customizado para atender rigorosamente às necessidades específicas do usuário em termos de pureza, pressão, vazão, layout, segurança, eletrônica embarcada, etc”, destaca Edgard Dutra, diretor da Metalplan.

Como funciona a geração de nitrogênio on site

A produção própria de nitrogênio requer a instalação de uma usina geradora de N2 on site, reunindo um compressor, que capta e comprime o ar atmosférico; um gerador de nitrogênio, como o NitroMax, que separa as moléculas de N2 das moléculas dos outros gases presentes no ar, e alguns equipamentos acessórios. O nitrogênio gasoso originado deste processo é utilizado em diversas aplicações industriais.

Um gerador de nitrogênio on site reduz o custo do metro cúbico em pelo menos 50%. O retorno do investimento normalmente ocorre entre 18 e 24 meses, mas há cases de payback muito antes do esperado. Uma fabricante de cerâmicas no interior paulista obteve o retorno do valor investido no NitroMax em apenas seis meses. A economia e o ganho de eficiência ajudaram esta indústria a triplicar a produção.

Pneus

Além de aplicações industriais, a Metalplan fabrica e comercializa um gerador de nitrogênio para pneus, o NitroMax Tyre. Calibrar com N2 garante aumento da vida útil do pneu, já que o elemento químico não leva umidade para o interior da roda; e economia de combustível, devido à calibragem correta por até seis vezes mais tempo, entre outras vantagens.

O nitrogênio é utilizado em pneus de aviões e carros de corrida, como na Fórmula 1. Com clientes cada vez mais exigentes, tem crescido o número de postos de combustíveis, centros automotivos, locadoras de veículos e outros estabelecimentos que investem em oferecer calibragem com N2, aumentando a qualidade do serviço oferecido.

Sobre a Metalplan

Instalada desde a fundação, há quase 40 anos, em Cajamar, a Metalplan tem a trajetória marcada por grandes inovações no mercado de ar comprimido no país. Criou produtos que conquistaram a preferência de consumidores de todos os portes, como o Rotor Plus, menor compressor de parafuso existente; o Titan Plus, primeiro secador de ar por refrigeração com filtros integrados; e o Cronomatic, primeiro dreno eletrônico digital do mundo.

A Metalplan é líder de mercado em diversas categorias, no Brasil e na América Latina, e exporta para 23 países, incluindo os Estados Unidos, há mais de 21 anos.

A empresa tem como clientes muitas das maiores indústrias do país e já forneceu produtos até para a Nasa. Foi a primeira de seu segmento no mundo a obter a certificação internacional ISO 50001 – Gestão de Energia, em 2012.