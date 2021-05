No Castramóvel: Osasco inicia campanha de castração de cães e gatos

O Departamento de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Osasco realiza esta semana campanha de castrações de cães e gatos. O serviço segue até sexta-feira, 21, no Castramóvel, estacionado no ginásio “Henrique Alves de Moraes”, no Jardim Baronesa, das 8h às 16h.

O Castramóvel é um ônibus que funciona como um centro cirúrgico. Além da castração, os animais saem do local com um microchip, o que ajuda a resgatá-los em caso de perda, furto ou roubo.

O munícipe interessado em castrar seu pet, deverá fazer o agendamento na Central 156 ou 3651-7080.

O serviço é oferecido gratuitamente e, além do agendamento, o proprietário do animal deverá apresentar RG e comprovante de endereço de Osasco no local da castração, no dia e horário agendado.

“São dois serviços importantes: a castração e a microchipagem, que garantem a saúde e a segurança dos animais”, disse o prefeito Rogério Lins, que visitou o Castramóvel no primeiro dia da ação.

Outras etapas do Castramóvel serão realizadas pela Prefeitura em breve. Os locais, datas e horários serão divulgadas pela administração municipal.