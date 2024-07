Nos embalos de forró e samba, público lota Arena Vip no Arraiá do Servidô de Osasco

A população marcou presença na Arena Vip, no Jardim das Flores, durante o tradicional Arraiá do Servidô de Osasco, realizado na última sexta-feira (5). O evento, que teve entrada gratuita, contou com apresentações de Péricles e da banda de forró Rastapé.

publicidade

A festança contou com diversas barracas com comidas típicas de quermesse, brincadeiras e até touro mecânico, e foi encerrada com uma queima de fogos de artifícios sem barulhos.

A aposentada Maria Aparecida Silva estava acompanhada da irmã e de três sobrinhos. “É a quarta vez que venho. É maravilhosa. Sempre venho com a família porque aqui a gente se sente seguro”, afirmou a moradora do Jardim Bela Vista.

publicidade

O prefeito Rogério Lins e a primeira-dama, Aline Lins, também prestigiaram o evento e agradeceram a presença do público em mais uma edição do arraiá. Toda a renda obtida com as vendas de comidas e bebidas será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco para a compra de presentes de Natal para crianças.

Segundo a administração municipal, as atrações não tiveram custos aos cofres públicos, pois os shows foram promovidos pela Rádio Massa FM.