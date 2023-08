Nossa História: osasquenses são homenageados na Câmara Municipal

A 103ª edição do Programa Nossa História homenageou três cidadãos osasquenses, na quinta-feira (24). O tradicional ato cívico de hasteamento de bandeiras da Câmara de Osasco trouxe as participações de Armando Borges Batista, Maria Conceição Rodrigues Barbosa e Dizenir Aparecida Rocha Esposito, hasteando, respectivamente, as bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e de Osasco.

O primeiro a usar a palavra foi o poeta Luiz Tamborilando, que declamou poesia de sua autoria em homenagem à independência do Brasil, denominada “Dom Pedro I – Herói da Independência”.

Em seguida, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), Dr. Amir Gomes dos Santos, usou a palavra para homenagear o amigo Armando Borges. “O Armando é uma pessoa querida, empreendedor, sempre se dedicou à parte social, com uma participação muito efetiva no Lions Club de Osasco”, disse, emocionado.

Nascido em Tapiramutá (BA), Armando Borges Batista chegou a Osasco para trabalhar na fábrica da Osram do Brasil e, após aposentar-se, montou sua própria empresa, a RodoBorges, que gera empregos e contribui para o crescimento do município.

Batista agradeceu a Câmara pela homenagem e enfatizou a importância do programa Nossa História para a perpetuação da história local. “Que não deixem morrer esse programa. Tem que continuar porque na vida, uns vão, outros ficam e outros chegam e as pessoas têm que saber o que é e o que foi a nossa cidade sempre”, afirmou.

Entusiasta do programa, o empresário e o filho Thiago acompanham o Nossa História desde a primeira edição, em 2017, quando era promovido pela Prefeitura de Osasco. A pretensão de Batista é levar o modelo para o município baiano de Feira de Santana, onde tem familiares.

Nascida em Hidrolândia, no Ceará, Maria Conceição Rodrigues Barbosa é hoje gerente de Políticas Setoriais Sudoeste da Prefeitura de Osasco. Conceição foi responsável por um trabalho revolucionário no bairro Metalúrgicos, na zona Sul de Osasco, onde engajou os moradores na luta por melhorias.

“Estou muito feliz, é uma honra participar hoje. É o reconhecimento do nosso trabalho suado. Quando a gente faz o que gosta, torna-se uma diversão”, declarou.

Do alto dos 78 anos de idade, a senhora Dizenir emocionou-se com o carinho da Frente Parlamentar na indicação do seu nome para participar do programa. Nascida em Osasco, ela é membro das famílias Delanina e Rovai, umas das tradicionais da cidade, e que deixaram muitas lições de empreendedorismo ao povo osasquense.