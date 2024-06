Nova Delegada da Mulher é recebida em Osasco com café da manhã

Na manhã desta segunda-feira (24), a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco realizou um café da manhã para dar as boas-vindas à nova Delegada, dra. Juliana Arduino. O evento contou com a presença de diversas autoridades municipais e representantes de organizações locais.

publicidade

Entre os presentes estavam delegados da região, incluindo o doutor Flaminio Ramos Martins, Delegado Seccional, e o doutor Julio, Corregedor da Seccional/Demacro. Também compareceram a primeira-dama Aline Lins, o deputado estadual Gerson Pessoa, a secretária executiva da Mulher, Débora Lapas, vereadoras, representantes do Conselho da Mulher e da OAB, além de membros da Guarda Civil Municipal e outras autoridades.

O doutor Flaminio Ramos Martins destacou a acessibilidade da dra. Juliana e a importância de uma união de forças para melhorar o atendimento às vítimas de violência doméstica em Osasco. Já o Corregedor, doutor Julio, enfatizou a necessidade de uma rede de apoio para o atendimento eficaz na DDM.

publicidade

A presidente da OAB Osasco, Maria José, mencionou o convênio firmado para oferecer assistência jurídica gratuita às mulheres de baixa renda vítimas de violência doméstica. Carol Cerqueira, presidente do Conselho da Mulher, expressou confiança no avanço do trabalho conjunto com a nova delegada.

Por fim, a dra. Juliana Arduino agradeceu a recepção calorosa e se colocou à disposição para receber sugestões, prometendo fazer o melhor possível em sua nova função.