Nova falha é registrada hoje na Linha-9 Esmeralda da Viamobilidade

Na manhã desta sexta-feira (30), a Linha-9 Esmeralda, operada pela Viamobilidade, registrou nova falha e deixou passageiros sem acesso aos trens no horário de pico.

Segundo a empresa, desde às 6h19, os trens não circulam entre as estações Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e Jurubatuba da Linha 9-Esmeralda devido à falha no sistema de energia. Ainda de acordo com a empresa, técnicos atuam para identificar a causa e restabelecer o sistema o quanto antes, no entanto, sem previsão de horário para retomada do serviço.

A Viamobilidade informa que 40 ônibus da operação PAESE foram acionados: 25 de Bruno Covas-Mendes/Vila Natal a Jurubatuba e 15 no sentido inverso.

Passageiros relataram que chegaram a esperar duas horas pelos ônibus da operação Paese e que o transporte estaria levando os passageiros somente até a estação Grajaú, que também estava fechada. Além disso, no momento da falha elétrica, passageiros tiveram que desembarcar e caminhar sobre os trilhos.

Segundo relatos postados no Twitter, o problema técnico foi identificado na subestação de Cidade Dutra. Um curto-circuito nos cabos de alimentação causou o problema e estão sendo substituídos.

De acordo com o G1, a Viamobilidade não entregou 14 das 17 obras que estavam previstas em contrato de concessão. Segundo o G1, estavam previstas 17 obras em um ano, mas somente três foram entregues. A concessionária não cumpriu os prazos do contrato de concessão firmado em 2022 e afirmou que as obras serão finalizadas somente no segundo semestre de 2024 .