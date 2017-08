Nova gestão do hospital “trará bons resultados já a partir da semana que vem”, diz prefeito

Em vídeo divulgado esta semana nas redes sociais, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), falou sobre a mudança na gestão do Hospital Municipal Central Antonio Giglio. A unidade e a UPA Centro deixaram de ser administradas pela Fundação do ABC e, desde terça-feira, 1º, são geridas pelo Instituto Social Saúde Resgate à Vida (ISSRV), contratado em caráter emergencial.

De acordo com a Prefeitura, a organização foi escolhida “por apresentar melhores indicadores na área de saúde, qualidade e eficiência no atendimento e menor custo à administração”.

O prefeito Rogério Lins disse que, com a troca de gestão “a gente já cobrou algumas mudanças que, a partir da semana que vem, já começam a trazer bons resultados para nossa população”.

Ele explicou sobre algumas alterações no atendimento. “O fluxo da ortopedia, entre outras especialidades, deixa de acontecer na UPA aqui do Centro e volta o atendimento a ser direto no Hospital Central”, afirmou.

“Inclusive, os atendimentos que as pessoas passavam nas UPAs e nos pronto socorros nos bairros, que tinham muita dificuldade de transferência no Hospital Central, a partir da semana que vem, corrigindo, já tem um fluxo diferenciado e uma celeridade maior para transferência no nosso Hospital Central. Deixam de ter de passar pela UPA do Centro para ter acesso ao Hospital Central”, explicou Rogério Lins.

“Além disso, a gente aumenta a equipe, vamos dobrar a quantidade de centros cirúrgicos para inclusive a gente restartar os procedimentos operatórios aqui”, destacou.

Wi-Fi e TV

O prefeito de Osasco também falou sobre projetos para melhorar a infraestrutura do Hospital de Osasco. “A gente vai fazer mudanças na infraestrutura, inclusive colocando Wi-Fi para que as pessoas possam se comunicar melhor aqui dentro do Hospital Central; vamos atender a uma reivindicação na parte infantil, colocando televisores, para que as mães possam ter aqui uma estadia mais agradável junto com seus filhos”.

De acordo com Rogério Lins haverá ainda “mudanças nos serviços laboratoriais, nos outros serviços prestados, para que eles sejam de mais qualidade, mais céleres, e que a gente possa fazer uma saúde melhor para todos”.

“Nosso objetivo aqui é gastar menos e oferecer mais serviços para nossa população”, completou o prefeito de Osasco.