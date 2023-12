Nova pista de skate do Bela Vista, em Osasco, será entregue dia 16

A nova Pista de Skate do Bela Vista, em Osasco, será inaugurada no dia 16 de dezembro.

O projeto de reforma da nova pista de skate, localizada na Rua Ciro dos Anjos, 181, foi elaborado após três reuniões com skatistas e representantes das secretarias de Planejamento e Gestão, de Esporte, Recreação e Lazer e de Serviços e Obras. Nos encontros, as equipes da Prefeitura ouviram as demandas e sugestões do grupo.

O local ganhou novo piso em concreto armado, construção de novas rampas e instalação de corrimãos para manobras, além de reforma dos banheiros, nova iluminação, entre outras melhorias.

“Essa será uma pista de esportes radicais, porque não será só skate, mas também bicicleta, patins, enfim, todos os esportes serão bem-vindos. Tudo aqui foi construído com o pessoal que frequenta, eles apontaram não só os projetos e programas que queriam aqui, como também quais seriam os equipamentos necessários para construção, então tudo foi projetado a quatro mãos com a sociedade civil”, esclareceu Eder Máximo, secretário de Planejamento e Gestão.

Na inauguração, haverá show e Campeonato e Grafite.