Nova ponte de acesso a Osasco receberá nome de ex-deputado José Camargo

A nova ponte de acesso à cidade de Osasco pela Rodovia Castelo Branco, cuja entrega está prevista para o próximo domingo, 19 de maio, receberá o nome “Deputado José Camargo”. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Gerson Pessoa, do Podemos, por meio do Projeto de Lei nº 1220/2023, aprovado na Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa de São Paulo em 15 de maio.

publicidade

José Camargo, que faleceu em 2020 aos 91 anos, teve uma trajetória política marcante. Mudou-se para Osasco em 1973 e participou ativamente do movimento de emancipação da cidade e de várias campanhas políticas no município. Oriundo do Partido Social Progressista (PSP) e do Partido Trabalhista Nacional (PTN), tornou-se um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em São Paulo, partido de oposição ao regime militar instaurado em 1964.

Eleito deputado federal pelo MDB em 1970, foi reeleito em 1974 e 1978. Em 1982, já pelo PDS, conquistou mais um mandato na Câmara Federal. Foi autor de um projeto de emenda constitucional que buscava permitir a reeleição do presidente da República, governadores e prefeitos, em uma tentativa frustrada dos setores governistas de resolver a crise sucessória.

publicidade

No Colégio Eleitoral de 1985, José Camargo foi um dos dissidentes do PDS que apoiaram a candidatura de Tancredo Neves, da Aliança Democrática. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, pronunciou-se favoravelmente sobre questões como a soberania popular, a nacionalização do subsolo e a limitação do direito de propriedade.

Além de sua atuação política, Camargo também foi advogado, empresário, proprietário de concessões de rádio e TV em Osasco, assessor técnico legislativo e secretário de Justiça do município.

O projeto de lei que batiza a nova ponte com o nome do ex-deputado foi concebido em parceria com o deputado André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo.