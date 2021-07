Nova sede do SAMU em Osasco é entregue e leva o nome de motorista de ambulância morto por covid-19

Foi entregue nesta terça-feira (6), pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), a nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Osasco, na Avenida Franz Voegeli, 930, Parque Continental (mesmo endereço da CMTO).

A unidade foi batizada com o nome de Júlio Cesar de Oliveira, em homenagem ao motorista de ambulância do SAMU que morreu em maio de 2020 vítima da covid-19. Também foi feito um mural estilizado em homenagem ao servidor falecido.

“O Júlio foi servidor, pai, marido e irmão exemplar. Não podíamos deixar de fazer esse reconhecimento, prestar nossos agradecimentos a ele e a toda a equipe do SAMU, que diariamente faz trabalho exemplar ajudando a salvar vidas”, disse Rogério Lins.

Além de autoridades municipais, participaram da cerimônia de entrega da nova sede familiares do homenageado, como a mãe, Leonor Bueno de Oliveira, a esposa, Maria Aparecida Elias Oliveira da Silva, filhos e netos.

A equipe do SAMU de Osasco tem 198 funcionários, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, administrativo, limpeza, técnico auxiliar de regulação médica (TARM), condutores de ambulância e coordenação. Ao todo são seis ambulâncias básicas, duas de suporte avançado e duas motolâncias. A base anterior do SAMU funcionava no Jardim Pestana.