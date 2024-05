Novo acesso de Osasco à Castello Branco será liberado dia 15 de maio

As obras de construção da nova alça de acesso de Osasco à rodovia Castello Branco serão entregues na semana que vem, dia 15 de maio, quarta-feira. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), hoje (6), nas redes sociais.

“A entrada à esquerda na Castello vai continuar funcionando preferencialmente aos moradores da zona Norte e Km 18. Agora, teremos essa alça à direita que trará todo o fluxo de veículos para a região central e ao outro ponto da zona sul”, explicou o prefeito.

Segundo Lins, com a liberação do novo acesso – esperado pelos osasquenses há mais de 20 anos –, haverá uma mudança na avenida Maria Campos: “O trânsito que vem do Centro pela Cipriano Tavares não terá mais o fluxo, apenas uma entrada à direita. Também será retirado aquele semáforo e ficará muito melhor para a nossa cidade”.

No mês passado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vistoriou as obras, que tiveram um investimento de R$ 230 milhões. “Um sonho que está se tornando realidade e trará qualidade de vida e melhoria”, completou Rogério Lins.