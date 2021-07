Novo acesso viário do Centro de Barueri à Aldeia deve ser entregue até o fim do ano

Para facilitar o acesso da região do bulevar, no Centro de Barueri, até a estação Antônio João, a Prefeitura de Barueri realiza trabalhos de execução de pavimentação asfáltica e serviços complementares para ligação da rua Acre com a rua José Maria Balieiro, no Novo Centro Comercial. A obra deve ser concluída e entregue até o fim do ano.

De carro ou moto, os condutores não precisarão trafegar pela rua da Prata (às margens do rio Tietê), avenida Prefeito Arnaldo Rodrigues Bittencourt, avenida da Aldeia, avenida Piracema e rua Adriano Augusto, por exemplo, para chegar ou sair dos referidos bairros que estão sendo interligados pela nova via.

Além de rápido, o acesso será mais seguro para quem já preferia ir a pé pelo trajeto, que fica ao lado da linha férrea da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), também próximo à área do Exército Brasileiro (AGSP – Arsenal de Guerra de São Paulo).

A abertura da rua terá mão dupla, com uma faixa de rolamento para cada sentido (ida e volta). “É uma via que vamos fazer paralela à Fepasa (atual CPTM). Já demos a ordem de início e já está começando. É uma obra rápida e importante, porque será mais uma saída do Centro para Aldeia, ligando com o shopping e ao mesmo tempo Alphaville pela Ponte Akira Hashimoto e toda aquela região, com acesso para o Jardim Maria Helena e Parque Viana”, explicou o secretário de Obras de Barueri, Beto Piteri.

Saída para a Via Parque

A partir do próximo ano, a ligação da rua Acre com a rua José Maria Balieiro se juntará também a um outro benefício da Prefeitura de Barueri no bairro Aldeia: a nova alça de saída da ponte Akira Hashimoto, sobre o rio Tietê.

“É uma obra que estamos fazendo para acesso direto com a Via Parque (avenida Dr. Dib Sauaia Neto)”, destacou Beto Piteri sobre o investimento previsto para conclusão no primeiro semestre de 2022.