Novo golpe do WhatsApp envolve cupom de desconto do Burger King

Um novo golpe do WhatsApp começou a circular, desta vez, envolvendo a rede de lanches Burger King. A empresa já informou que a promoção é falsa.

Os usuários do aplicativo recebem uma mensagem oferecendo um cupom de desconto no valor de 50 reais nas lojas da rede, junto com o link em que deverá ser feito um cadastro.

A vítima é induzida a clicar em um link malicioso que se parece com a URL da empresa. Assim, ela é direcionada a um site falso e encaminhada para fazer um cadastro em serviços de SMS pago – que efetuam cobranças indevidas – ou induzida a baixar apps falsos, que podem infectar o smartphone e deixá-lo vulnerável a outros tipos de ataques.

De acordo com a empresa de segurança Psafe, é preciso checar sempre se as promoções oferecidas são validas, preferencialmente entrando em contato com a empresa ou órgão do governo envolvido. Outra dica é sempre desconfiar de promessas exageradas.

Também é recomendável que o usuário mantenha em seu celular um software de segurança com a função antiphishing, capaz de analisar todas as ameaças existentes no ambiente on-line.

Para quem já clicou no link, a orientação é entrar em contato com a operadora de celular para cancelar qualquer serviço de SMS pago que o hacker possa ter contratado, passar um antivírus no celular e remover a permissão de notificações do Chrome para não receber novos golpes pelo telefone.