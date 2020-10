Novo Nissan Versa chega cheio de novidades, entre R$ 72.990 e R$ 92.990

Com diversas novidades, o lançamento do Novo Nissan Versa agita o segmento de sedãs no mercado brasileiro. O novo modelo da marca japonesa foi pensado e desenhado com três pilares fundamentais: tecnologia, design e conforto.

O Novo Nissan Versa 2021 é oferecido em quatro versões e com equipamentos de segurança e tecnologias só presentes em veículos de segmentos superiores, posicionando o Novo Nissan Versa como nova referência no segmento.

A pré-venda começa com o topo de linha Exclusive e, em novembro, chegam às concessionárias da marca todas as quatro versões. Os preços da linha começam em R$ 72.990 e vão até R$ 92.990, de acordo com a versão.

O Novo Nissan Versa é um dos primeiros a materializar a estratégia global de renovação do portfólio de sedãs da marca japonesa com o objetivo de reforçar a presença no segmento com uma oferta mais tecnológica e alinhada com a visão Nissan Intelligent Mobility.

Seu sucesso em diversos países desde a geração anterior – é um dos três carros mais vendidos da Nissan na América Latina – se deve a atributos como interior espaçoso, conforto, nível de desempenho e tamanho de porta-malas. Todas essas características foram preservadas e melhoradas. E a nova geração ainda apresenta muitas novidades.

A nova geração chega ao mercado brasileiro com o reconhecimento dos clientes dos países nos quais já está à venda, que o transformaram rapidamente em um sucesso de vendas na América Latina. E também da crítica especializada em automóveis: o modelo foi escolhido como “Carro do Ano 2020” pela Federação Interamericana de Jornalistas Automotivos (FIPA), que reúne profissionais de países de todo o continente, obtendo a classificação mais alta dentre os dez concorrentes do seu segmento.

Tecnologia

Dentro de sua visão de mobilidade, a Nissan Intelligent Mobility, que transforma a forma como os carros são dirigidos, impulsionados e integrados à sociedade, a Nissan incorporou à nova geração do sedã equipamentos que oferecem mais segurança, conforto e tecnologia e que estão presentes em modelos da gama mais alta da marca e até mesmo no 100% elétrico Nissan LEAF.

Assim, o Novo Nissan Versa está equipado com o Nissan Intelligent Safety Shield, conjunto de tecnologias avançadas de segurança que monitora, protege e responde em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco.

Esse “escudo inteligente de segurança” integra sistemas como o Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB); o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA); a Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento (MOD); o Monitoramento de Ponto Cego (BSW) e o Alerta de Objetos no Banco Traseiro (Rear Door Alert).

Somados aos seis air bags; controles de estabilidade e tração; freios ABS com distribuição de força; Sistema Inteligente de Auxílio de Partida em Rampa (HSA); Isofix de cadeiras infantis (todos equipamentos de série desde a versão de entrada, a Sense com câmbio manual), o Nissan Intelligent Safety Shield ajuda o carro e o motorista a monitorar o movimento no entorno, responder a ações inesperadas (como a aproximação desatenta a um veículo na frente) e a proteger (frenagem de emergência e segurança passiva). Tudo para proporcionar uma experiência de condução mais segura e confortável para todos a bordo.

As tecnologias do Nissan Intelligent Safety Shield funcionam constantemente e conjuntamente. O Alerta de Colisão Frontal (FCW) detecta objetos na frente e avisa o motorista no painel e, caso ele não acione o freio, o Assistente Inteligente de Frenagem (FEB) atua para estancar o carro. O Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) previne colisões e atropelamentos involuntários nas manobras de ré, já que emite sinais para o motorista quando há a aproximação de outro veículo.

Já as quatro câmeras localizadas na frente, traseira e laterais do sistema de Visão 360​​° Inteligente fornecem visibilidade total do entorno. Elas atuam com o Detector de Objetos em Movimento (MOD) para que o Novo Nissan Versa identifique objetos, animais, crianças em locais com visibilidade reduzida nas manobras. E o Monitoramento de Ponto Cego (BSW) emite alertas visual e sonoro ao detectar um veículo em uma manobra de troca de faixa de rolamento.

Um dos diferenciais exclusivos do Novo Nissan Versa é o Alerta de Objetos no Banco Traseiro (Rear Door Alert), que ajuda o condutor a não esquecer nada dentro do carro. O sistema é acionado quando o motorista abre e, na sequência, fecha uma das portas traseiras ou porta-malas antes de sair com o veículo. Ao chegar ao destino, caso ele não se lembre de abrir a porta traseira, o carro emite três toques curtos da buzina e uma mensagem no painel para avisar ao motorista que algo ficou esquecido.

Esse é um item de segurança da Nissan pode salvar vidas, já que também pode prevenir o esquecimento de uma criança ou um animal de estimação no carro.

Outra novidade em tecnologia está na conectividade do Novo Nissan Versa. O modelo conta agora com o novo sistema multimídia Nissan Connect. Com tela de sete polegadas, inclui os aplicativos Android Auto e Apple CarPlay, assistência de voz para ler mensagens e atualizações de software e do aplicativo do GPS via Wi-Fi. Com ele é possível também a conexão simultânea de dois equipamentos via Bluetooth para o uso de um deles para a condução com as mãos livres e de outro para ouvir o aplicativo de música por streaming, por exemplo.

Com o novo sistema multimídia, o Novo Nissan Versa ganha também a navegação “porta-a-porta”. Com ela, antes de se dirigir aonde o veículo está estacionado, basta colocar o destino no aplicativo “Door-To-Door Navigation”, que está disponível sem custo na Play Store e na iTunes e deve estar instalado no smartphone do condutor.

Além de ajudar na localização do Novo Nissan Versa em um estacionamento grande, por exemplo, a rota para o destino será automaticamente transferida para a tela do multimídia ao se ligar o rádio. A navegação continuará normalmente, sem necessidade de outra intervenção.

O painel de instrumentos em TFT (Thin Film Transitor), também utilizado na linha do crossover Nissan Kicks, é outra inovação em tecnologia do Novo Nissan Versa (para as versões Advance e Exclusive). Com mostradores configuráveis, o painel digital de instrumentos oferece 12 funcionalidades que auxiliam o motorista com informações sobre os equipamentos e sua segurança. O display colorido coloca nas mãos do motorista o comando de tudo.

Nele estão informações relacionadas à condução como as dos Alertas de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB), do Detector de Objetos em Movimento, Monitoramento de Ponto Cego (BSW), do sensor de estacionamento, do afivelamento dos cintos de segurança traseiros e configurações gerais do veículo. As telas também mostram informações sobre o Alerta de Objetos no Banco Traseiro (Rear Door Alert), tacômetro, temperatura externa, GPS, áudio e telefone que estiver conectado. Ainda no painel TFT, o motorista poderá ver as direções do GPS bem à frente dos olhos. Com a funcionalidade Turn by Turn, o motorista não precisa desviar o olhar para a tela do sistema multimídia no centro do painel.

E como tecnologia, desde que realmente útil, nunca é demais, como já ocorre com o restante da linha Nissan vendida no Brasil, o Novo Nissan Versa é disponibilizado de fábrica com a etiqueta do sistema do Sem Parar, que permite o pagamento de estacionamentos, drive-thrus de lanchonetes, abastecimentos, lava-rápidos e pedágios usando exclusivamente o adesivo instalado no para-brisa. O comprador poderá optar por ativá-lo ou não. Se decidir pelo acionamento junto ao Sem Parar, terá valores e ofertas especiais.

Design

O Novo Nissan Versa também se destaca pelo seu estilo arrojado. Associado ao conceito “geometria emocional”, que se traduz em uma linguagem de linhas mais simples, claras e expressivas, ressalta a nova visão do design da Nissan. Com isso, apresenta um exterior atraente e marcante. O design deu ao sedã dimensões exteriores mais baixas, mais largas e mais longas do que a versão anterior, ao mesmo tempo em que preservou o seu característico interior espaçoso.

À primeira vista, o DNA da marca japonesa se destaca com elementos marcantes como a grade V-motion – que dá aparência mais robusta –, os faróis e as lanternas traseiras de LED em formato de bumerangue, coluna C ascendente e teto flutuante com antena tipo barbatana de tubarão, que acentua a sua silhueta aerodinâmica. As linhas da traseira do Nissan Versa expressam o maior espaço interno além de conferir a fluidez que um belo cupê transparece.

O estilo é complementado com espelhos retrovisores externos na cor da carroceria (com regulagem elétrica e aquecimento) e luzes de mudança de direção integradas, além do novo desenho dos para-choques traseiro com sensores de estacionamento e de rodas aro 17.

Por dentro, a linguagem de design atual da marca japonesa é visível no painel de instrumentos estilo “Asa Deslizante”, que amplia a sensação de espaço e também nos novos materiais de alta qualidade estilo soft touch. O acabamento dos bancos gravidade zero, as inserções de materiais premium em dois tons brilhantes nas portas e nos bancos conferem ao Novo Nissan Versa uma aparência elegante.

O sedã manteve os diferenciais da geração anterior como o amplo habitáculo e o entre-eixos comparável ao de sedãs de segmentos superiores. Com aumento na largura em 5 cm, em relação a já grande geração anterior, o modelo tem agora ainda mais espaço para os ombros dos passageiros do banco traseiro.

O espaço interno é ainda mais generoso para os ocupantes e o ambiente ainda foi desenhado para ser muito amigável e útil para todos os ocupantes. Tanto que o habitáculo conta com 20 compartimentos capazes de acomodar diferentes objetos e três entradas USB, sendo duas delas no console central para atender aos passageiros do banco traseiro.

Outro ponto alto do Novo Nissan Versa é o espaçoso porta-malas. O compartimento acomoda até 482 litros de carga, 22 litros a mais do que o já enorme porta-malas do seu antecessor. Graças ao desenho inteligente do novo sedã, também é fácil colocar ou tirar a bagagem deste espaço pela sua baixa altura em relação ao solo.

Conforto

A Nissan rodou mais de 1 milhão de quilômetros (equivalente a 2.300 viagens entre o Rio de Janeiro e São Paulo) com o Novo Nissan Versa por estradas e ruas de todas as Américas para fazer os acertos visando agradar aos consumidores da região. Para o Brasil, a engenharia da Nissan fez mais ajustes com as informações que tem dos gostos dos brasileiros. Tudo para entregar um veículo confortável no rodar e muito equilibrado no desempenho.

Destaque para a carroceria mais rígida e reforçada, se comparado a do Versa anterior, especialmente nas colunas B, teto e na área onde as portas dianteiras são fixadas, abaixo das colunas A. E também com a aplicação de materiais estampados que reduziram a massa da estrutura do corpo do carro.

No desenvolvimento, com o conforto sendo um dos pilares da Nissan, uma das prioridades – especialmente dos brasileiros, muito exigentes nesse tema – era ter baixo nível de ruídos na cabine. Dessa forma foram adotadas mantas isolantes espessas no capô, colunas A e painel. Em relação ao antecessor, os vidros das portas dianteiras ficaram mais grossos, assim como as borrachas de vedação das portas e os carpetes. Outro ponto importante foi o afastamento dos retrovisores em relação à carroceria: a distância passou de 20 mm da geração anterior para 40 mm, para redução do ruído do vento.

A engenharia da Nissan trabalhou muito para que o Novo Versa entregasse o melhor balanço entre conforto e dirigibilidade do segmento. Isso foi possível graças a atenção aos detalhes e diversos ajustes finos na concepção do carro.

A rigidez da coluna da direção aumentou 30% e tem uma relação estreita para fornecer respostas rápidas e giros estáveis, dando ainda mais controle em diversas situações da condução. O novo ângulo do cáster, ampliado em 30%, e a nova calibração da Direção Elétrica (EPS) possibilitam uma direção mais leve em manobras e firme e segura em estradas. Esse bom balanço entre o comportamento da direção e a resposta do veículo oferece ainda mais sensação de segurança em mudanças rápidas de direção. Em situações com ventos laterais mais fortes, o sedã está muito estável graças à adoção de pneus mais largos que proporcionam maior contato com o asfalto.

A suspensão traseira foi reforçada em sua estrutura e os batentes de borracha foram trocados por poliuretano com o objetivo de melhorar a resistência às cargas maiores. Com as modificações, o ângulo de rolagem da carroceria do Novo Nissan Versa foi reduzido em 15% dando ainda mais estabilidade.

O Novo Versa também oferece muita segurança nas situações de frenagem. Calibrações adequadas ao tipo de uso dos sedãs permitiram uma melhora no controle do carro no momento da desaceleração, que ocorre com maior linearidade. Dessa forma, o Novo Nissan Versa entrega muito equilíbrio, com bom balanço entre a resposta inicial e a força aplicada no pedal. Isso garante efetividade com muito controle, um dos melhores da categoria.

A Nissan disponibiliza uma transmissão manual de cinco marchas para a versão de entrada Sense MT. Para as demais versões, a Nissan adotou a nova geração do câmbio CVT, a mesma utilizada no Nissan Kicks. Trabalhando em baixas rotações, o novo câmbio CVT ajuda a reduzir o consumo, além de gerar menores níveis de ruídos e garantir uma excelente dirigibilidade ao carro.

A caixa da transmissão tem o modo “Sport”, que, acionado por um botão no câmbio, eleva as rotações para proporcionar respostas rápidas quando o pedal do acelerador é acionado. É o ideal para situações que necessitam respostas ainda mais rápidas do motor. Além disso, conta com a função “D-Step”, que melhora a sensação de aceleração com a simulação de trocas de marchas em alta rotação.

O câmbio Xtronic CVT trabalha em conjunto com o motor já aprovado pelos brasileiros: o 1.6 16V, que atende perfeitamente às demandas do consumidor do segmento de sedãs compactos. Desenvolvendo 114 cavalos de potência e torque de 15,5 kgfm, este propulsor apresenta um equilíbrio entre desempenho e consumo, deixando o sedã com números e performance totalmente adequado às suas características de uso.

Versões

O Novo Nissan Versa será encontrado nas concessionárias Nissan de todo o Brasil em quatro versões, com dois tipos de câmbio e oito opções de cores (Prata Classic, Cinza Grafite, Preto Premium, Vermelho Malbec, Vermelho Scarlet – somente para a versão Exclusive –, Branco Diamond, Branco Aspen e Azul Cobalto).

A versão topo de linha Exclusive conta ainda com acabamento em duas cores para o interior: painel e detalhes dos bancos em cinza com o restante em preto ou totalmente preto no painel e detalhes dos bancos com cinza no restante.