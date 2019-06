Novo parque aquático de Cotia terá show ao vivo neste domingo (16)

O Thermas da Mata, novo parque aquático inaugurado em Cotia no último fim de semana, terá um show ao vivo na tarde deste domingo (16), com a cantora Mariana Gomez cantando grandes sucessos do sertanejo universitário e outros estilos.

A apresentação acontece a partir das 14h30 e os frequentadores poderão curtir à beira da piscina.

O Thermas da Mata fica na altura do Km 36 da rodovia Raposo Tavares, com a Hot Island, um espaço temático de águas quentes. Os ingressos custam R$ 40 e R$ 50.

A etapa inicial do projeto conta com palco para apresentações culturais, balneário, cascata e bar. O novo parque aquático fica no antigo Clube dos Comerciários. São investidos R$ 12 milhões no projeto, inspirado nos parques aquáticos de Olímpia.

A cada seis meses novas atrações e estruturas serão inauguradas no Thermas da Mata. O projeto terá seis fases, ou seja, a conclusão deve acontecer em três anos.

Quando concluído integralmente, o parque contará com piscina de ondas, rio lento, piscina teen, piscina para bebês, piscina para surf, half pipe, complexo de toboáguas, área infantil, entre outros. O objetivo é tornar-se um dos 12 principais parques do Brasil.

Thermas da Mata

Estrada do Morro Grande, 3.000 – Jd. Isis – Cotia

Saída pelo km 36 da Rod. Raposo Tavares.

Mais informações: WhatsApp: (11) 95309-7246 / Telefone 4616 2876

https://www.thermasdamata.com.br/