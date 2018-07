Novo pronto socorro do Mutinga será entregue em 2019, segundo Prefeitura de Barueri

A Prefeitura de Barueri está construindo na rua Abelardo Luz com a rua Salvo Veloso, no Jardim Mutinga, um novo pronto socorro para atendimentos de urgência e emergência. A obra já soma 20% de serviços executados e a previsão de entrega é junho de 2019.

A área do terreno é de 1.558 metros quadrados e a área construída somará 1.028 metros quadrados. O prédio terá piso térreo mais um pavimento.

Os ambientes serão: recepção, atendimento ou espera; seis consultórios, um consultório de ginecologia e obstetrícia, raio-X, eletrocardiograma, coleta, curativo, inalação e medicação, farmácia, atendimento social, posto de enfermagem, sala de observação, administração e área coberta para ambulância.

Para a construção, haverá demolição da Biblioteca Municipal Professora Maria Salomé Soares e desapropriação de imóveis da região, explica a Prefeitura.

Com o novo prédio, a região passará a contar com mais uma unidade de atendimento, pois já existe o Pronto-Socorro do Parque Imperial.

Barueri dispõe ainda do Pronto-Socorro Arnaldo de Figueiredo Freitas, no Parque dos Camargos (Bairro Silveira); Pronto-Socorro Adulto no Centro e no Engenho Novo, e o Pronto-Socorro Infantil (Centro).