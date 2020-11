Novo quadro político vai gerar mudanças no secretariado no 2º governo de Rogério Lins em Osasco

O novo cenário político com os resultados das eleições municipais de domingo (15) vai gerar mudanças no secretariado municipal para o início do segundo mandado de Rogério Lins (PODE) como prefeito de Osasco.

“As forças políticas acabam se reorganizando. A gente pode perceber uma renovação muito grande na Câmara Municipal e obviamente que isso faz com que a reorganização interna da administração aconteça”, afirmou Rogério Lins em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (17).

A Câmara Municipal de Osasco teve uma renovação de mais de 50%, com 11 novos vereadores. “Obviamente que prioritariamente a gente quer montar novamente um governo bastante técnico, levando em consideração o novo quadro político da nossa cidade”, completou o prefeito reeleito.

Rogério Lins afirma que as mudanças na administração municipal ainda não começaram a ser discutidas. “No primeiro dia após a eleição, eu fui para a rua trabalhar, acompanhar obra em andamento, asfalto novo, iluminação de LED… Falei para a [primeira-dama] Aline [Lins] que chegaria cedo em casa ontem e cheguei: 23h42, como de costume. Gosto do que faço, sou apaixonado pela cidade, não é sacrifício para mim. E a gente ainda tem um governo em andamento”.

Durante a semana devem começar as conversas sobre a formação do novo governo em Osasco: “Agora ainda esta semana a gente começa a sentar, fazer uma avaliação do que aconteceu nessa eleição e obviamente que sempre podem acontecer mudanças no governo”, concluiu Rogério Lins.

Além das mudanças de titulares, a reorganização administrativa pode incluir a criação de novas pastas. Durante a campanha, o prefeito reeleito afirmou que criaria as Secretarias da Mulher e da Juventude do município.