Novos Galaxy A32, A52 e A72, da Samsung, têm cashback de até R$ 400 na Americanas

Os novos smartphones Galaxy A32, A52 e A72, da Samsung, estão disponíveis no site e no app da Americanas com cashback, ou seja, parte do dinheiro de volta, de até R$ 400,00 para pagamentos com o app Ame Digital.

Além disso, para pagamentos à vista em boleto, a Americanas oferece desconto de 10% sob o valor original dos produtos. Quem optar pelo cartão de crédito como método de pagamento poderá parcelar a compra em até 15x sem juros no cartão Americanas ou em até 12x, também sem juros, nos demais cartões.

Com preços a partir de R$ 1.799,10 (para o A32) , os novos modelos da Samsung contam com sistema operacional Android 11 e possuem um poderoso conjunto de câmeras. Os smartphones também possuem processador Octa-Core e carregamento rápido de bateria.

Os Galaxy A32, A52 e A72 têm armazenamento interno de 128GB (podendo ser expandido com cartão MicroSD, vendido separadamente, de até 1TB), e estão disponíveis nas cores preto, violeta, azul e branco.

Os novos Galaxy A52 e Galaxy A72 contam ainda com resistência à água doce e à poeira, e o recurso Game Booster, trabalhando em segundo plano para otimizar as configurações e elevar a performance.