O Boticário oferece até 60% de desconto na Black Week

O Boticário vai oferecer diversos descontos aos consumidores durante a Black Week, no embalo da Black Friday. De acordo com a empresa, são mais de 400 produtos com até 60% de desconto durante a semana mais esperada do ano para quem não perde promoções. Os preços especiais valem para compras nas lojas físicas, site e rede de revendedoras entre os dias 22 de novembro a 01 de dezembro.

Há opções em todas as categorias do portfólio: perfumaria, cuidados pessoais e maquiagem. Para mulheres que gostam uma fragrância delicada e envolvente, o Boticário traz Glamour Love Me, que possui a delicadeza de pétalas de rosa com baunilha combinada ao musk.

Para os amantes de refrescância e liberdade, uma ótima opção é o Arbo Liberté, com inspiração na natureza e notas de bergamota e lima, que revigoram e energizam a alma e o corpo.

A maquiagem vai ficar mais glamurosa com o Make B. Pigmento para Olhos. O pigmento conta com textura ultrafina e altamente concentrada e possui acabamento metálico.

Quem busca cobertura uniforme e de longa duração pode aproveitar a oferta do Batom Make. B Black Wine, que ainda tem textura macia e hidratante para os lábios.

Para embalar essa onda de descontões e envolver os consumidores, a marca investiu em uma campanha divertida. Com o tema Imunização Racial (Que Beleza), de Tim Maia, o refrão “uh, que beleza” promete colar na mente de quem procura oportunidades imperdíveis na Black Week. Confira nas redes sociais e canais de TV.

Boti Recicla

Além de aproveitar os descontos da Black Week da Beleza, o consumidor ainda pode contribuir para um futuro mais sustentável. Toda a rede de lojas do Boticário participa do Boti Recicla, o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do país.

São mais de 3.700 lojas preparadas para receber embalagens de cosméticos vazias e direcionar esse resíduo para as quase 30 cooperativas homologadas, que fazem a seleção e a reciclagem dos materiais.

Serviço:

Algumas ofertas de O Boticário na Black Week

De 22/11 a 01/12

Glamour Love Me Desodorante Colônia 75ml – de: R$134,90 por R$80,90

Arbo Liberté Des. Colonia 100ml – de: R$109,90 por R$43,90 (Centro-Oeste, Sul e Sudeste), R$ 41,90 (Norte e Nordeste)

Make B. Pigmento para Olhos – de: R$59,90 por R$23,90

Batom Make. B Black Wine – de: R$46,90 por R$27,90

* Fonte: O Boticário / sujeito a alterações