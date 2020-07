O Crush Perfeito: reality show brasileiro de paquera acaba de chegar à Netflix

Na sexta-feira (10), a primeira temporada do reality show O Crush Perfeito chegou à Netflix. A nova produção é uma versão brasileira do reality norte-americano Dating Around, inspirada em produções de relacionamento e paquera, como Casamento às Cegas e Brincando com Fogo, também disponíveis na plataforma de streaming.

Gravado antes da pandemia de covid-19, O Crush Perfeito, leva seis solteiros a encontros às cegas em lugares badalados de São Paulo. Eles conhecem cinco pessoas diferentes e precisam escolher apenas uma delas para um segundo encontro. Cantadas antigas, clichês e diversidade embalam os seis episódios da primeira temporada.

Outras estreias

Entre as estreias de destaque da próxima semana na Netflix estão a primeira temporada da série Desejo Sombrio, com Maite Perroni no elenco, que chega ao catálogo na terça-feira (14), e o filme Encontro Fatal, que entra na sexta-feira (16).