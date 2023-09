O que abre e fecha no feriado prolongado de 7 de setembro em Barueri

Em Barueri, os órgãos públicos municipais emendarão o feriado de quinta-feira (7), Dia da Independência, com a sexta-feira (8), dia em que não haverá expediente, de acordo com o decreto nº 9.682, de 3 de novembro de 2022.

Nesses dias, somente os órgãos de natureza ininterrupta, como prontos-socorros, Farmácia Municipal 24 horas, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM) e fiscalização de trânsito da Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana), funcionarão normalmente.

Estarão fechados as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Ganha Tempo, Secretarias Municipais e outros órgãos cujo atendimento não é classificado como ininterrupto, e voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (11).

O Hospital Municipal de Barueri (HMB) Francisco Moran, o Centro de Diagnósticos e a Policlínica do Engenho Novo abrirão conforme demanda, uma vez que os atendimentos nessas unidades ocorrem mediante encaminhamento da rede de saúde.

Parques públicos

Os parques da cidade permanecerão abertos. O Parque Dom José, no feriado e no domingo, abrirá das 6h às 20h e nos demais dias das 6h às 22h. Já o Parque Ecológico Tietê, em Alphaville, abrirá das 7h às 17h no feriado e no domingo e das 8h às 17h nos demais dias. Por fim, o Parque Taddeo Cananeia, no Parque Imperial, funcionará das 6h às 18h todos os dias da semana.

Vacinas Covid e gripe no Centro

A UBS Benedito de Oliveira Crudo, cujo atendimento está ocorrendo no 1º andar do Centro de Especialidades (rua Benedita Guerra Zendron, 225), continua aplicando a vacina contra a Covid-19 e também contra a gripe (Influenza) aos feriados, sábados e domingos das 8h às 16h.