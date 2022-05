Obra contra enchentes interdita faixas em ruas de Alphaville

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb) interrompeu nessa quarta-feira (11) as duas faixas à esquerda da avenida Piracema, na altura do número 669, em Alphaville, no sentido Carapicuíba.

publicidade

A interdição deve durar 60 dias. A alternativa dos motoristas é usar uma faixa adicional improvisada no canteiro central.

Já os veículos que usam a pista para acessar a Rodovia Castello Branco sentido capital poderão seguir pelas avenidas Aruanã, Tucunaré, Sylvio Honório A. Penteado e utilizar a alça de acesso.

publicidade

Para quem segue no sentido Osasco poderá utilizar a alameda Araguaia, depois as ruas José Pereira Sobrinho, Abelardo Luz, Severino de Almeida, Alagoinha, Brejão, viaduto sobre a Castello Branco, ruas José de Andrade e Angelin.

Os usuários que acessam a Rodovia Castello Branco sentido interior podem seguir pelas alamedas Amazonas, Araguaia, Rio Negro e a alça de acesso sentido interior (Shopping Iguatemi).