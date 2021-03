Obra de modernização que inclui cobertura do calçadão de Osasco avança

Em meio à diminuição de circulação de pessoas devido à pandemia, as obras de modernização que incluem a implantação de uma cobertura em parte do calçadão de Osasco avançam.

O local, que é um dos principais polos comerciais do país, ganhará cobertura metálica e estrutura que permitirá o funcionamento do comércio no período noturno. Também será instalado um sistema de drenagem para combater o problema dos alagamentos.

A escolha do projeto ocorreu em outubro de 2019, por meio de um concurso promovido pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO) em parceria com a Associação Comercial de Osasco (Aceo) e a Prefeitura.

O presidente da AEAO, Leandro Fogaça, afirma que a obra é um marco importante para a entidade. “Em nome de toda a AEAO, comemoro o avanço das obras, pois o concurso que realizamos contou com nossa dedicação total. Deixo aqui meu agradecimento ao prefeito Rogério Lins por cumprir essa promessa”, ressalta.

Na época do concurso, foram analisados mais de cem projetos. A proposta vencedora, que recebeu prêmio de R$ 20 mil, foi da arquiteta Letícia Juliana Pazian, de São Caetano do Sul, com colaboração de Marina Vasarini Lopes.

Além da cobertura, a proposta vencedora inclui uma praça em frente ao Osasco Plaza Shopping, áreas destinadas ao comércio popular nas laterais do shopping e alterações no tráfego de veículos. A previsão é de que as obras sejam concluídas ainda neste ano.

