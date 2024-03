Obras do novo acesso da Estação Barueri causam interdição de via da linha 8-Diamante

Obras do novo acesso da Estação Barueri causam interdição de via da...

A partir deste sabado (16), uma via de acesso aos trens da Linha 8-Diamante será fechada devido às obras de construção do novo acesso da Estação Barueri pela Rua Anhanguera.

publicidade

Segundo a Viamobilidade, concessionária da linha, as obras também vão contemplar toda a estrutura da entrada, com a instalação de novos bloqueios (catracas) e implantação de SSO (Sala de Supervisão Operacional), o que agiliza os processos de atendimento a todo tipo de ocorrência na estação.

Ainda de acordo com a empresa, devido aos trabalhos, a via principal sentido Júlio Prestes ficará interditada por cerca de 90 dias. Assim, o embarque e desembarque serão realizados pela mesma plataforma, só alterando o lado, pois o trem circulará pela via auxiliar (via interna entre plataformas).

publicidade

A concessionária afirma que não haverá impacto na operação e nos intervalos dos trens.