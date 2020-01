Obras do novo Fórum de Osasco são retomadas e devem ser concluídas em 18 meses, segundo Prefeitura

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Pode), e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, reuniram-se na manhã desta segunda-feira (20). As autoridades visitaram as obras do novo Fórum da cidade, paralisadas desde 2015, e assinaram um termo pela retomada da construção.

Segundo Lins, a empresa Simétrica, que venceu a licitação para a finalização da obra, deve entregar o prédio pronto em até 18 meses. O valor estimado para a conclusão é de R$ 27 milhões.

O chefe do Executivo Municipal ressaltou, no entanto, que espera ser possível antecipar o prazo, uma vez que a administração municipal já possui 100% do recursos disponíveis para a obra.

“Essa semana eles trazem os containers e, na semana que vem, já estarão em ritmo total. Canteiro de obras montado e obras a todo vapor”, afirmou o prefeito. Ele lembrou que a obra do Fórum é fruto da luta de várias entidades, como a Associação Paulista dos Técnicos Judiciários (Apatej), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público (MP), Câmara Municipal, entre outros.

Durante a visita, o recém-empossado presidente do TJSP, Pinheiro Franco afirmou que nos seus 40 anos de magistratura sempre ouviu as melhores referências sobre Osasco. “Estou vendo que não era apenas impressão, mas um fato específico”, destacou.

Para o presidente da Associação Paulista dos Técnicos Judiciários (Apatej), Marcos Leite Penteado, o Marquinhos, a entrega do novo Fórum de Osasco é necessária porque as instalações atuais já não comportam mais as demandas que chegam diariamente, tanto para a população quanto para os servidores do Fórum.