Obras interditam duas faixas da Castello Branco, em Osasco, neste fim de semana

Um trecho da pista marginal da rodovia Castello Branco, na altura de Osasco, segue interditado ao longo deste final de semana para obras de reparo no pavimento. A interdição ocorre nas faixas 1 e 2, entre os quilômetros 19 e 16.

As obras são executadas pela CCR ViaOeste, concessionária que administra a rodovia, e começaram na noite desta sexta-feira (12), por volta das 22h, por conta do menor fluxo de veículos no trecho.

As duas faixas da direita, 3 e 4, permanecerão liberadas para a fluidez do tráfego durante a execução dos trabalhos.

A concessionária orienta que os motoristas respeitem a sinalização implantada nos trechos em obras na Castello Branco, reduzam a velocidade e mantenham a distância segura do veículo à frente.

A previsão é de que as obras sejam concluídas até às 14h de domingo (14).