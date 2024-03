Obras na Castello: alça de acesso do km 23B, no trevo de Alphaville, será interditada nesta sexta-feira (22)

Obras na Castello: alça de acesso do km 23B, no trevo de...

A CCR ViaOeste vai interditar temporariamente a alça de acesso para a Estrada da Aldeinha, no km 23B da pista marginal oeste (sentido Interior), da Rodovia Castello Branco, no trevo de Alphaville, em Barueri.

O fechamento está previsto para ocorrer das 21h desta sexta-feira (22) e vai até às 24h horas de domingo (24), para obras de instalação de novo sistema de drenagem da nova pista marginal em construção.

Os motoristas que utilizam o trecho deverão usar rotas alternativas.

Para o motorista que está na pista marginal sentido interior com destino a Estrada da Aldeinha, saída 23B, terá como opção utilizar a saída do km 23A, e acessar a Alameda Rio Negro fazendo o retorno no viário municipal.

Outra opção para o motorista é antecipar o acesso a Barueri utilizando a saída do km 21 da pista marginal, acessar a Avenida Piracema e retornar com destino a Alameda Araguaia até a rotatória da Alameda Rio Negro.