Obras no trevo de Alphaville afetam tráfego na Castello Branco até sábado

Motoristas que utilizam o trevo de acesso a Alphaville, no km 23 da Rodovia Castello Branco, em Barueri, devem ficar atentos às alterações no tráfego que seguem até o sábado (29). A CCR ViaOeste, concessionária responsável pela via, iniciou ontem (26) trabalhos de recuperação do pavimento no dispositivo de retorno do trevo.

publicidade

As interdições ocorrem diariamente no período noturno, das 22h às 5h, afetando a pista oeste da rodovia. A concessionária reforça a importância de os motoristas respeitarem a sinalização no local e o limite de velocidade reduzido para 60 km/h no trecho em obras.

Para quem precisa acessar Alphaville durante o período de interdição, a CCR ViaOeste oferece duas opções de desvio. A primeira é utilizar a alça do km 23A, que antecede o acesso fechado. Alternativamente, os motoristas podem optar pelo retorno no km 26.

publicidade

As intervenções fazem parte do projeto de construção de novas pistas marginais na região.