Ong busca parceiros para ampliar atendimento à comunidades de Osasco

O Projeto Reagentes de Transformação está buscando novos parceiros para aumentar os atendimentos em 2023.

A ONG busca transformar a realidade das pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio da geração de renda, melhora da qualidade de vida e resgate da dignidade humana.

A entidade já prestar apoio para 90 famílias de Osasco, oferecendo acesso a atendimento médico, educacional e itens de necessidade básica, graças à ajuda de parceiros e voluntários.

Agora, a equipe procura empresas que possam ajudar a ampliar as mobilizações, atingindo mais pessoas.

“Para o ano de 2023, queremos ampliar nosso trabalho na área da educação e da saúde. Empresas de todos os portes e segmentos que sejam empáticas com as graves questões sociais do nosso país podem colaborar, o que também vale para moradores de dentro ou fora de Osasco”, explica Laila Soares, osasquense diretora e co-fundadora da ONG.

Como ajudar?

É possível colaborar pelo PIX e boleto bancário ou dedicando seu tempo como voluntário. Corporações e pessoas físicas podem doar recursos financeiros ou participar do projeto oferecendo produtos, cursos e serviços.

Todas as informações estão detalhadas no site da entidade.