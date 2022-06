Ônibus de Cotia passam a ter assento preferencial para autistas

Os ônibus que atendem linhas municipais e intermunicipais em Cotia estão recebendo novos adesivos, que agora contam com o símbolo da conscientização sobre o autismo nos assentos preferenciais.

Na identificação de prioridade passa a constar um laço com estampa de um quebra-cabeça colorido – ao lado do símbolo ‘gestante, idosos, passageiros com crianças de colo, com mobilidade reduzida e deficiência’.

O direito ao assento preferencial no transporte público para autistas é garantido por normas legais federais e estaduais, no entanto, o transporte na cidade de Cotia não havia feito as adequações. De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia, a colocação dos novos adesivos de assento preferencial começou pelo transporte alternativo municipal e intermunicipal.

“Cotia tem caminhado no sentido da inclusão. Fomos a primeira cidade da região a institucionalizar a CIPTEA [Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista] e adotamos diversas ações que visam o bem-estar deste público, bem como de sua família. Esta adequação no transporte público chega para somar às ações em favor das pessoas com autismo”, disse o prefeito Rogério Franco.