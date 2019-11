Ônibus de graça na Grande SP: cidade adota Tarifa Zero no transporte coletivo

Ônibus de graça na Grande SP: cidade adota Tarifa Zero no transporte...

A partir desta terça-feira (5) quem andar de ônibus nas linhas municipais da cidade de Vargem Grande Paulista não paga mais passagem. O programa Tarifa Zero já é uma realidade no município, o primeiro da Grande São Paulo a oferecer transporte público gratuito.

Para chegar à Tarifa Zero, a Prefeitura fez uma parceria com a iniciativa privada. Empresas do município vão pagar uma taxa mensal de R$ 39 por funcionário para ajudar a manter o sistema. Além disso, foi extinta a função de cobrador dos ônibus, o que barateou a operação.

“Iniciamos um transporte inovador que irá oferecer mais mobilidade com um serviço de qualidade e gratuito aos nossos usuários. Com isso as famílias terão mais economia, podendo usufruir este recurso em outras coisas, como no comércio local”, destacou o prefeito Josué Ramos.

Os usuários que utilizaram o transporte hoje aprovaram o sistema. “Vai ser muito importante para os moradores e ajudar muito, principalmente, quem trabalha na cidade, os jovens, quem precisa do ônibus foi a melhor coisa que aconteceu. Quem paga passagem já vai economizar para o uso da própria família”, disse a moradora do Jardim São Marcos há mais de 33 anos, Maria Auxiliadora das Graças Guedes.

Mais ônibus e novo terminal

Além de implantar a Tarifa Zero, para atender aos mais de 24 mil passageiros que utilizam o transporte público municipal, a Prefeitura ampliou a frota de 7 para 13 ônibus, e o número de linhas de quatro para sete.

Além disso, um Terminal Urbano de Ônibus está sendo construído na região central da cidade, por onde irão passar as linhas a fim de integrar todos os bairros.

Cartão de acesso

Os usuários das linhas municipais e empresas da cidade terão 60 dias para se cadastrar no novo sistema e receber um cartão de acesso. O cadastro deverá ser feito diretamente no site da Prefeitura (www.vargemgrandepta.sp.gov.br), que disponibilizou uma plataforma do Tarifa Zero com dois tipos de acessos: usuários (a partir de 6 anos de idade) e empresas para inclusão dos funcionários.

Após concluir o cadastro, os usuários receberão via correio um cartão que deverá ser apresentado no momento do embarque aos ônibus das linhas municipais.

Este cartão tem como objetivo garantir maior controle de acesso, segurança aos usuários que estarão cadastrados e quantificar o número de passageiros que utilizam o transporte. “Este projeto será revisto a cada dois anos, a fim de analisarmos a quantidade de usuários, acessibilidade, qualidade e viabilidade do sistema. Por isso este cartão é essencial nesta avaliação”, explicou o prefeito Josué Ramos.