Operação contra o tráfico em Barueri e Carapicuíba prende 4

Quatro homens foram presos, na quarta-feira (29), em uma operação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas em Carapicuíba e Barueri. Na ação, foram apreendidas mais de 2 mil porções de drogas.

A operação foi desencadeada por equipes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Carapicuíba (DISE/Demacro), que investigam o comércio ilegal de entorpecentes na região.

Durante a ação, foram apreendidos cerca de 1.100 porções de maconha e cinco tijolos da mesma droga, mais de 870 porções de cocaína, 900 pedras de crack e dezenas de porções de skunk. Os entorpecentes foram encaminhados para perícia.

As pessoas detidas vão responder pelo crime de tráfico de drogas. A polícia prossegue com as investigações para identificar a origem dos entorpecentes e a participação de outros suspeitos no comércio de drogas e armas na região.