Operação fecha mais de 80 estabelecimentos e lacra 12 neste fim de semana em Osasco

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco, junto com Polícia Militar, Polícia Civil e Demutran realizaram uma megaoperação no fim de semana para coibir o descumprimento às restrições da fase Vermelha do Plano São Paulo. A ação passou por diversos pontos da cidade.

Na sexta-feira (12), dos 48 estabelecimentos comerciais fiscalizados, entre bares, tabacarias e adegas, ao menos 39 foram fechados, 8 tiveram de ser lacrados e um foi multado. Já no sábado (13), segunda noite da operação, foram fechados 46 bares e 4 tabacarias foram lacradas. Mais de 40 pessoas foram abordadas e uma moto foi apreendida.

Entre as irregularidades encontradas pelos agentes durante as ações estavam o funcionamento além do horário permitido, aglomerações e a presença de pessoas sem máscara.

A partir desta segunda-feira (15) começam a valer regras ainda mais rígidas contra a circulação de pessoas como medida de combate à disseminação da covid-19 no estado.