A partir das 14h desta terça-feira (28), a cidade de Cotia recebe a Operação Impacto – uma ação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal que visa reforçar a prevenção a crimes.

As equipes policiais do BAEP, ROCAM, GOE e ROMU devem se concentrar na Praça Joaquim Nunes, Centro de Cotia, com cerca de 50 viaturas e 20 motocicletas. A operação se estenderá aos bairros do entorno.