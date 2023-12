Operação Natal Seguro da GCM apreende 114 motos em Jandira

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Jandira realiza neste fim de ano a Operação Natal Seguro, reforçando o patrulhamento no município. Já foram apreendidas 114 motocicletas desde o início da operação.

Segundo a GCM, todas as motos apreendidas encontravam-se com alguma irregularidade ou produto de furto ou roubo. Do total, 21 que haviam sido roubadas foram devolvidas aos proprietários.

Até o momento, a Operação Natal Seguro atendeu 135 ocorrências e as ações preventivas continuam em Jandira.