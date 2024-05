Operação Policial desmantela esquema de distribuição de cigarros contrabandeados em Cotia

A Polícia Civil desarticulou um esquema de distribuição de cigarros contrabandeados do Paraguai em Cotia. A ação, realizada nesta quinta-feira (2), teve como alvo um galpão que era utilizado como depósito para o armazenamento e comercialização ilegal dos produtos.

Durante a operação, dois indivíduos, com idades de 27 e 28 anos, foram presos no local. Eles atuavam como ‘gerentes’ do esquema criminoso, responsáveis pela gestão e distribuição dos cigarros contrabandeados.

No total, foram apreendidas 30 mil unidades de cigarros, acondicionadas em caixas e prontas para serem distribuídas em diversos pontos de venda nos municípios de Cotia e Carapicuíba.

As investigações preliminares revelaram que o galpão era utilizado como centro de operações para a contabilização e negociação dos produtos ilícitos. Após um trabalho minucioso de apuração, os policiais civis identificaram o local e deflagraram a operação.

Durante a ação, um dos suspeitos foi abordado conduzindo um furgão que adentrava o galpão. Ele admitiu ser responsável pela distribuição das caixas de cigarros contrabandeados nos municípios da região. O segundo suspeito foi preso dentro do imóvel.

As 500 caixas apreendidas, contendo as 30 mil unidades de cigarros contrabandeados, foram encaminhadas à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba, onde o caso foi registrado como contrabando.

As autoridades prosseguem com as investigações para identificar mais membros da rede responsável pelo esquema de contrabando de cigarros na região.