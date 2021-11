Oreia, Thor e mais pets esperam por novo lar em feira de adoção neste sábado (13) em Cotia

O setor de Zoonoses da Prefeitura de Cotia realiza neste sábado (13), das 9h às 12h, um evento para promover a adoção de pets. Todos os animais que esperam por um novo lar estão castrados, microchipados e vacinados.

Onze cães de pequeno, médio e grande porte resgatados e que estão sob a tutela provisória de uma equipe técnica estarão no local à espera de um novo lar. Entre eles, estão os prováveis irmãos Thor e Beethoven que foram resgatados pela Guarda Civil em setembro deste ano.

Para realizar a adoção, o interessado na tutela do animal precisa ter mais de 18 anos e responder a uma entrevista que será feita no local. Também é preciso estar com documento de identidade oficial com foto, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

A organização do evento solicita a doação de 1kg de alimento não perecível e/ou ração animal. Clique aqui para conhecer os animais disponíveis para adoção.